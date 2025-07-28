Інтерфакс-Україна
Події
07:54 28.07.2025

Сирія проведе парламентські вибори у вересні

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Сирія проведе парламентські вибори у вересні

Сирія у вересні проведе парламентські вибори, повідомив у неділю державним ЗМІ голова органу, відповідального за організацію виборчого процесу, пише CNN.

Голосування відбудеться між 15 і 20 вересня. Це будуть перші вибори з новою владою після падіння колишнього президента Башара Асада внаслідок стрімкого наступу повстанців у грудні.

Третину з 210 місць у парламенті призначить тимчасовий президент Ахмад аш-Шаара, решту буде обрано шляхом голосування.

У кожній провінції Сирії буде створено виборчу колегію для обрання депутатів.

Тимчасова конституція передбачає створення Народного комітету, який виконуватиме функції тимчасового парламенту до ухвалення постійної конституції та проведення загальних виборів — процес, який може тривати роками.

Оголошення про майбутні вибори відбулося на тлі зростання розколу в суспільстві щодо нової влади в Дамаску після спалаху міжконфесійного насильства в південній провінції Ес-Сувейда на початку липня. Сутички призвели до загибелі сотень людей і поставили під загрозу крихкий післявоєнний перехідний процес.

 

Теги: #парламент #вибори #сирія

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