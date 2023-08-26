У МЗС вважають категорично неприйнятним продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року в низці країн ЄС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що намір Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця поточного року, є "категорично неприйнятним".

"Звернули увагу на заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року. Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня мине дія заборони Європейської Комісії", - йдеться в тексті заяви, опублікованої в суботу.

Крім цього, у міністерстві "викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів й інші категорії української продукції".

"Такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і принципам і нормам Єдиного ринку ЄС", - наголошується в заяві.

МЗС закликає керівництво Європейського Союзу та країни, деякі з яких отримали додаткове фінансування відповідних секторів з європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.

"Тільки в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС", - наголошують у міністерстві.