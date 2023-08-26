Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Протягом доби російські окупанти 13 разів обстріляли з різного виду озброєння прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, було зафіксовано 99 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Костобобрів і Лісківщину Семенівської громади (в обох населених пунктах зафіксовано 2 приходи), а також Богданове Новгород-Сіверської громади (2 приходи). Крім цього, зі ствольної артилерії було обстріляно Гуту-Студенецьку Сновської громади (10 приходів).

Окупанти обстріляли з танка Червоний Хутір Новгород-Сіверської громади (3 приходи).

У Сумській області росіяни обстріляли з міномета 82 мм Середина-Буду Шосткинського району (9 приходів), Старикове (4 приходи); з міномета 120 мм - Гудове (3 приходи), Ходине (26 приходів).

Також ворог обстріляв у Шосткинському районі з АГС Середина-Буду (4 приходи), з РСЗВ - Кучорівку (31 прихід), зі ствольної артилерії Ходине (3 приходи).

Інформації про загиблих серед місцевого населення внаслідок обстрілів не зафіксовано.