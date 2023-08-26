Події

09:33 26.08.2023

Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

1 хв читати
Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Протягом доби російські окупанти 13 разів обстріляли з різного виду озброєння прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, було зафіксовано 99 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Костобобрів і Лісківщину Семенівської громади (в обох населених пунктах зафіксовано 2 приходи), а також Богданове Новгород-Сіверської громади (2 приходи). Крім цього, зі ствольної артилерії було обстріляно Гуту-Студенецьку Сновської громади (10 приходів).

Окупанти обстріляли з танка Червоний Хутір Новгород-Сіверської громади (3 приходи).

У Сумській області росіяни обстріляли з міномета 82 мм Середина-Буду Шосткинського району (9 приходів), Старикове (4 приходи); з міномета 120 мм - Гудове (3 приходи), Ходине (26 приходів).

Також ворог обстріляв у Шосткинському районі з АГС Середина-Буду (4 приходи), з РСЗВ - Кучорівку (31 прихід), зі ствольної артилерії Ходине (3 приходи).

Інформації про загиблих серед місцевого населення внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 26.08.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:25 26.08.2023
У ніч на суботу та вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини

У ніч на суботу та вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини

08:00 26.08.2023
За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

07:43 26.08.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинула людина

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинула людина

03:57 26.08.2023
За добу ворог 19 разів обстріляв шість громад Сумщини – ОВА

За добу ворог 19 разів обстріляв шість громад Сумщини – ОВА

19:22 25.08.2023
Ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район у п'ятницю

Ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район у п'ятницю

08:23 25.08.2023
Окупанти за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів, одна людина загинула, троє дістали поранення

Окупанти за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів, одна людина загинула, троє дістали поранення

08:01 25.08.2023
Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району без світла залишилися понад 700 родин

Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району без світла залишилися понад 700 родин

01:11 25.08.2023
Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів

17:01 24.08.2023
Окупанти завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області в середу, зруйновано 21 житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку в Оріхові - поліція

Окупанти завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області в середу, зруйновано 21 житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку в Оріхові - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

Сирський: Під час робочої поїздки на куп'янський і лиманський напрямки було вжито заходів для посилення нашої оборони

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

Унаслідок нічного обстрілу в Херсонській області загинула літня жінка

У МЗС вважають категорично неприйнятним продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року в низці країн ЄС

Сили ППО знищили в Харківській області 2 БПЛА "Shahed-136/131"

Нардеп Радіна готова скласти мандат, якщо Резніков спростує інформацію про закупівлю Міноборони курток для військових за завищеними цінами

РФ може збільшити інтенсивність наступу на напрямку Куп'янськ - Лиман, щоб створити буферну зону навколо Луганської області - британська розвідка

Унаслідок обстрілу з "Граду" загинув мешканець Малої Токмачки і ще одного поранено

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

У с. Осипенко Запорізької області 1500 окупантів поселили в будинках разом із цивільними

На фронті протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА