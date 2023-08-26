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07:21 26.08.2023

Влада Нігеру зажадала, щоб французький посол покинув країну

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Влада Нігеру зажадала, щоб французький посол покинув країну

Військовий режим Нігеру, який прийшов до влади в результаті путчу 26 липня, зажадав від посла Франції Сільвена Ітте покинути країну протягом 48 годин, йдеться в комюніке нігерійського МЗС, опублікованому в п'ятницю.

У документі повідомляється, що з огляду на "відмову посла Франції в Ніамеї відповісти на запрошення для бесіди 25 серпня 2023 року" до міністерства закордонних справ "та інших дій французького уряду, які суперечать інтересам Нігеру", влада "вирішила відкликати свій агреман пану Сільвену Ітте та зажадати, щоб він залишив нігерийську територію протягом 48 годин".

Франція засудила військовий переворот у Нігері, не визнала владу заколотників і вимагає звільнити заарештованого президента Мохамеда Базума і членів його сім'ї.

Зі свого боку, путчисти звинувачують Париж у задумах, пов'язаних із військовим втручанням у країні.

 

 

Теги: #посол #франція #відмова #нігер

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