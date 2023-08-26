СБУ повідомила про підозру бізнесмену-колаборанту, який вивозив українську сільгосппродукцію з ТОТ до РФ

Служба безпеки України викрила власника одного з провідних агрохолдингів Запорізької області, який гуртовими партіями вивозив вирощені його підприємствами українське зерно та продукти садівництва з тимчасово окупованого Бердянська до РФ, інформують у спецслужбі.

"В результаті комплексних заходів співробітники СБУ викрили бізнесмена-колаборанта в Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста. За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне управління власними компаніями на тимчасово окупованій частині України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, для цього він залишив у Бердянську свого помічника, котрий здійснював фактичне управління підприємствами.

Згідно з наявними даними, зібрані врожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони експортували до Росії через Бердянський порт.

Окрім цього, вказується, що для безперешкодного ведення бізнесу на окупованій території фігуранти перереєстрували його за російським законодавством і погодились сплачувати податки до бюджету РФ.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу в Києві виявлено готівку, документи, печатки та комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів бізнесмена-колаборанта слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, утвореними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Як інформують у спецслужбі, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільника, який перебуває на тимчасово окупованій частині України.

Розслідування продовжується для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.