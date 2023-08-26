Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів із Канадою щодо укладання двостороннього договору про надання гарантій безпеки для України, передбачених Спільною декларацією G7, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у п'ятницю ввечері.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснюю Координацію переговорів. Перший раунд переговорів провів мій заступник Ігор Жовква", - написав він.

Єрмак нагадав, що Канада стала третьою країною Групи семи після США та Великобританії, "з якою Україна розпочала відповідні переговори, та продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою домовленостей безпеки з ключовими міжнародними партнерами".