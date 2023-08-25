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23:13 25.08.2023

Україна та Туреччина мають спільний підхід з "Чорноморської зернової ініціативи": докладаємо всіх зусиль для відновлення її функціонування - Кулеба

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Україна та Туреччина мають спільний підхід з "Чорноморської зернової ініціативи": докладаємо всіх зусиль для відновлення її функціонування - Кулеба

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який прибув з візитом у Києв, провели переговори, ключовою темою яких стало відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи".
"Однією з ключових тем було поновлення Чорноморської зернової ініціативи. У нас тут підхід спільний: ми працюємо, докладаємо всіх зусиль, щоб відновити функціонування цієї ініціативи", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з головою МЗС Туреччини у Києві.
Також міністри обговорили участь Туреччини в українській "формулі миру", участь турецьких компаній у відновленні України та детально говорили про тему вступу України до НАТО.
"Туреччина для нас є особливим членом НАТО. І для самого НАТО є особливим", – додав Кулеба.
У свою чергу Фідан привітав українців із Днем незалежності України та наголосив на підтримці Туреччиною територіальної цілісності України. Окрім того, він висловив співчуття всім українцям, які втратили близьких у війні.

Теги: #україна #треччина #чорноморська_ініціатива

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