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13:23 25.08.2023

"Сільпо" за підтримки Мінветеранів запускає кампанію "Ми хочемо продавати ветеранську продукцію"

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"Сільпо" за підтримки Мінветеранів запускає кампанію "Ми хочемо продавати ветеранську продукцію"

Мережа супермаркетів "Сільпо" за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запускає інформаційну кампанію "Ми хочемо продавати ветеранську продукцію", повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"В Україні ветерани-підприємці виробляють значну кількість конкурентоспроможних товарів і надають якісні послуги. Уже багато наших ветеранів розпочали власну справу, працевлаштовують побратимів і є менторами. Тож на рівні держави та у співпраці з великим бізнесом ми хочемо зробити наших ветеранів-підприємців упізнаваними виробниками якісної продукції, додати їм можливості", - повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, слова якої наведено у пресрелізі.

У межах заявленої кампанії всі зацікавлені ветерани-фудпідприємці або члени їхніх родин (доки ветеран знову захищає Україну на фронті), а також сім'ї полеглих воїнів можуть подати заявку на співпрацю з "Лавкою традицій" у "Сільпо" як постачальники крафтової продукції.

"Уже більше ніж 10 років ми підтримуємо маленькі господарства і відбираємо найкращі фермерські продукти по всій країні, щоб жителі міст могли купити їх у своїх "Сільпо". Зараз наша мета – додати на полиці смачні продукти, створені українськими захисниками", - повідомила керівниця "Лавки традицій" Марина Булацька.

У межах ініціативи команда проєкту надасть додаткову підтримку потенційним постачальникам: сертифікати на безоплатну профільну освіту для фудпідприємців і прикладні поради від виробників, які співпрацюють із "Сільпо".

При цьому Міністерство у справах ветеранів України, у свою чергу, дозволить промаркувати відібрані для просування продукти графічним зображенням "Створено Захисниками" - створеним відомством брендом, мета якого завдяки інформаційно-іміджевій підтримці допомогти ветеранам-підприємцям стати впізнаваними виробниками якісної продукції.

Право на використання бренду вже отримало підприємство родини загиблого українського добровольця. Їхнє господарство опікується вирощуванням, переробкою та виробництвом продукції з кизилу, яку можна знайти на полицях мережі "Сільпо".

Уточнюється, що Мінветеранів продовжує сприяти розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів. Так, через конкурсні проєкти Українського ветеранського фонду відомства надано підтримку 322 підприємствам і ГО ветеранів на загальну суму 64 млн грн. Окрім цього, було виділено мікрофінансування (20 тис. грн) на відновлення бізнесу ветеранів в умовах війни - підтримано 215 бізнесів.

Теги: #акція #ветерани #сільпо

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