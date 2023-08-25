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13:03 25.08.2023

Табори для військовополонених виконуватимуть функції виправних колоній для військовополонених, засуджених до позбавлення волі - уряд

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Табори для військовополонених виконуватимуть функції виправних колоній для військовополонених, засуджених до позбавлення волі - уряд

Кабінет Міністрів визначив, що табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку тримання військовополонених, якими передбачено, що в період воєнного стану в Україні та протягом 2 років після його припинення або скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі.

Теги: #військовополонені #табори

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