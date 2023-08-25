Уряд звільнив Крука з посади голови ДСНС

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення голови ДСНС Сергія Крука, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука", - повідомив міністр у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, внутрішню перевірку в ДСНС завершено, за її результатами буде ухвалено додаткові кадрові рішення.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", - додав міністр.

Крук із листопада 2021 року виконував обов'язки голови ДСНС України (після звільнення з цієї посади Миколи Чечоткіна), а з лютого 2022 року - очолив ДСНС.