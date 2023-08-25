УРЯД ЗВІЛЬНИВ КРУКА З ПОСАДИ ГОЛОВИ ДСНС - КЛИМЕНКО
УРЯД ЗВІЛЬНИВ КРУКА З ПОСАДИ ГОЛОВИ ДСНС - КЛИМЕНКО
УРЯД ЗВІЛЬНИВ КРУКА З ПОСАДИ ГОЛОВИ ДСНС - КЛИМЕНКО
Пілотний проєкт нової системи оплати праці для вчителів і директорів шкіл запустять у 500 школах у 2024/2025 навчальному році - Лісовий
Реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини - Лісовий
Мінагрополітики заперечує вину першого заступника міністра Висоцького: НАБУ помилилося в розрахунках
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