Події

12:24 25.08.2023

УРЯД ЗВІЛЬНИВ КРУКА З ПОСАДИ ГОЛОВИ ДСНС - КЛИМЕНКО

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УРЯД ЗВІЛЬНИВ КРУКА З ПОСАДИ ГОЛОВИ ДСНС - КЛИМЕНКО

Теги: #звільнення #дснс #крук

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