Події

10:08 25.08.2023

32,7 тис. вступників до магістратури отримали рекомендації до зарахування на бюджетне місце

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32,7 тис. вступників до магістратури отримали рекомендації до зарахування на бюджетне місце

32677 вступників до магістратури отримали рекомендації до зарахування на бюджет, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Ті вступники, які отримали бюджетне місце, навпроти однієї із заяв побачать статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням")", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що ті вступники, які хочуть навчатися в закладі за цією заявою, до 18:00 29 серпня мають підтвердити вибір місця навчання та укласти із закладом вищої освіти договір про навчання.

Згідно з повідомленням, рекомендації на контракт надаватимуть із 30 серпня.

Як повідомлялося, 78680 абітурієнтів, які подали заяви до вишів на основі 11-ти класів і диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, отримали рекомендації до зарахування на бюджет.

Теги: #бюджет #магістратура

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