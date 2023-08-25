Трамп пройшов у в'язниці всі необхідні процедури і звільнений під заставу - ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп завершив процес оформлення у в'язниці округу Фултон штату Джорджія і звільнений під заставу, повідомляє телеканал CNN.

Після цього його кортеж вирушив до аеропорту.

Процес оформлення зайняв біля 20 хвилин. За словами помічників експрезидента, його сфотографували. У тюремних записах зазначено, що Трампа заарештували і помістили до в'язниці округу, а потім звільнили під заставу.

У міжнародному аеропорту колишній президент заявив журналістам, що невинуватий.

"Те, що тут сталося, є пародією на правосуддя. Ми не зробили нічого поганого. Я не зробив нічого поганого", - сказав він, відмовившись, однак, відповідати на запитання.

Трамп заявив телеканалу Fox News, що почувався некомфортно, коли у в'язниці округу Фултон штату Джорджія його змусили фотографуватися.

"Вони наполягли на тому, щоб зробити знімок, і я погодився це зробити. Це єдиний раз, коли я коли-небудь робив тюремне фото... Це неприємне відчуття, особливо коли ти не зробив нічого поганого", - сказав експрезидент.

Трамп заявив, що все, що відбувається з ним, є втручанням у передвиборчу кампанію з боку нинішньої американської адміністрації.

"Уся справа у втручанні у вибори. Усе це відбувається через Вашингтон, міністерство юстиції та шахраюватого Джо Байдена. Нічого такого в нашій країні раніше не траплялося", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що суд у штаті Джорджія погодився залишити Трампа на волі під заставу в $200 тис.

Велике журі присяжних Джорджії висунуло Трампу і групі з 18 осіб обвинувачення, пов'язані зі спробами скасувати результати президентських виборів 2020 року в штаті.

Колишнього президента обвинувачують за 13 пунктами, серед яких порушення закону штату про боротьбу з рекетом і корупцією, підбурювання до порушення присяги державними службовцями, змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.

ЗМІ також зазначають, що Трамп повернувся до соцмережі Х (Twitter) заради історичного тюремного фото. У соцмережі експрезидент США написав уперше з 8 січня 2021 року. Розміщений тюремний знімок зробили у в'язниці округу Фултон (штат Джорджія).