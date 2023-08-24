Події

20:39 24.08.2023

Зеленський подякував Дуді та польському народу за підтримку України

1 хв читати
Зеленський подякував Дуді та польському народу за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував польському народу й особисто президенту Польщі Анджею Дуді за привітання з Днем Незалежності та лідерство в підтримці нашої країни.

"Завжди приємно спілкуватися з Анджеєм Дудою. Дякую за теплі привітання з Днем Незалежності. У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Щиро вдячний польському народу за всю підтримку", - підсумував Зеленський.

 

 

 

Теги: #польща #підтримка #дуда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:35 23.08.2023
Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

18:11 23.08.2023
Україна не сама у своїй боротьбі за справедливість - президент Латвії

Україна не сама у своїй боротьбі за справедливість - президент Латвії

16:33 23.08.2023
ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

16:07 23.08.2023
Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

16:08 22.08.2023
Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

04:26 22.08.2023
Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів Араche для Польщі, сума угоди - $12 млрд

Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів Араche для Польщі, сума угоди - $12 млрд

21:17 21.08.2023
Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО

Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО

19:10 21.08.2023
Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50, до кінця року очікує ще 10

Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50, до кінця року очікує ще 10

10:46 19.08.2023
Укрзалізниця: Відкривається продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ - Хелм

Укрзалізниця: Відкривається продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ - Хелм

21:59 17.08.2023
Болгарія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій про безпеку для України

Болгарія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій про безпеку для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших бійців під час контрнаступу

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Салліваном

Через протоку Дарданелли знову пропускають судна, але лише в одному напрямку

Президент Бразилії виступає за зустріч представників БРІКС і G7

Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

НАЗК внесло Philip Morris та Japan Tobacco до списку міжнародних спонсорів війни

Сили оборони за добу завдали ударів по 2 пунктах управління і 14 місцях скупчення окупантів

Унаслідок удару по Кураховому постраждали 4 людини - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА