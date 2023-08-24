Окупанти завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області в середу, зруйновано 21 житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку в Оріхові - поліція

Російські окупанти завдали в середу 90 ударів по території Пологівського та Василівського районів Запорізької області, застосувавши безпілотні літальні апарати, авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Як повідомляє в четвер відділ комунікації поліції Запорізької області, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житлову та цивільну інфраструктуру регіону. "Окупаційні обстріляли Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Гуляйпільське, Новодарівку, Ольгівське, Червоне,Чарівне, Малинівку, Білогір’я, Левадне, Щербаки, Темирівку, Степногірськ, Кам’янське, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Павлівку, Лук’янівське", - ідеться в повідомленні.

За добу зафіксовано 21 повідомлення про зруйновані будинки мирних жителів, переважно постраждали жителі Пологівського району.

"Минулої ночі армія рф вдарила КАБами по житловому сектору Оріхова. Внаслідок авіаційної атаки відбулося займання багатоповерхівки, частина квартир повністю вигоріла. Також від авіаударів зруйновані приватні будинки та продовольчі магазини", - розповіли в обласній поліції.

На місцях влучань працювали співробітники поліції, СБУ та ДСНС. Правоохоронці задокументували наслідки збройних атак, зібрали докази воєнних злочинів. За зібраними матеріалами відкрито кримінальні провадження в рамках статті 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.