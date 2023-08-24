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15:27 24.08.2023

Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

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Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності України не брав участі в засіданні Верховної Ради, зокрема, в її урочистій частині, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Показово, але президент не приїхав у Верховну Раду сьогодні (24 серпня - ІФ-У). Показово про суб'єктність Верховної Ради насамперед", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в четвер.

Раніше Железняк зазначав, що в День Незалежності в залі засідань парламенту майже всі присутні були у вишиванках, у ложі гостей перебували "безліч представників різних держав, а ложі дипломатів були заповнені друзями нашої країни".

"Урочисту частину (засідання Верховної Ради - ІФ-У) закінчили внесенням саме того прапора, який внесли до пленарної зали 24 серпня 1991 року після ухвалення Акта проголошення незалежності України", - додав нардеп.

 

Теги: #рада #відсутність #зеленський

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