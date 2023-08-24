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14:59 24.08.2023

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

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Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Президент США Джо Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення та депортації українських дітей.

Як зазначено в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому, США працюють із країнами в усьому світі, щоб притягнути російські сили до відповідальності за воєнні та інші злочини, які вони вчинили в Україні.

"Це включає насильницьке вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей вкрали в батьків і тримали окремо від своїх родин. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях та вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", - заявив лідер США.

Він зазначив, що в той час як президент РФ Володимир Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб "стерти незалежність України і силою перекроїти карту нашого світу, американці в усій країні єдині з народом України".

Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть роботу разом із партнерами в усьому світі, щоб підтримати здатність України захистити себе від агресії Росії, обстоювати засадничі принципи Статуту ООН і допомагати українському народові будувати безпечне, процвітаюче й незалежне майбутнє.

Байден наголосив, що США разом із партнерами в Європі підтримують Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимуть їй у довгостроковій перспективі.

"Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України стане нагадуванням про те, що сили темряви та панування ніколи не загасять полум'я свободи, що живе в серцях вільних людей у всьому світі", - підсумував Байден.

Теги: #рф #санкції #байден

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