СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли київських ТЕЦ під час опалювального сезону

Служба безпеки України затримала агента військової розвідки РФ, який передавав ворогові інформацію для обстрілу київських ТЕЦ під час опалювального сезону, інформують у СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки провела на Київщині багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

У СБУ зазначають, що, прикриваючись веденням страхового бізнесу, чиновник ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенерувальних підприємств під приводом укладення договорів страхування.

"Але насправді він використовував цю "тему" як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських "прильотів" по українських об’єктах критичної інфраструктури. Насамперед його цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві", - наголошують у повідомленні.

Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер кадровому співробітнику російської військової розвідки.

Розвіддані були потрібні ворогу для підготовки та коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем проживання в одному із селищ Київської області. Під час обшуку в затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.