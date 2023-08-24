Події

13:58 24.08.2023

Ворог наступає на куп'янському напрямку і безуспішно штурмує на лиманському, на бахмутському - українські сили поступово просуваються

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Ворог наступає на куп'янському напрямку і безуспішно штурмує на лиманському, на бахмутському - українські сили поступово просуваються

Ситуація на сході України залишається складною, але "дуже динамічною", тривають бої, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру. Тривають бої. Наші бійці героїчно зупиняють противника та ламають усі його плани. На лиманському напрямку не менш спекотно. Там ворог безуспішно штурмує для витіснення наших військ у районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області", - написала вона в телеграм-каналі.

Крім того, заступниця міністра нагадала, що наразі на цьому напрямку ворог планує перегрупуватися і замінити війська.

"На бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію. Його мета - за будь-яку ціну зупинити наш наступ", - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що водночас українські воїни поступово просуваються "навіть в умовах запеклого опору противника".

"Наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують усі можливі сценарії розвитку подій і оперативно планують подальші кроки", - додала вона.

Теги: #зсу #бої

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