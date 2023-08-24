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13:19 24.08.2023

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

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У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

Уночі 24 серпня відбулася операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Військово-Морських сил ЗСУ в тимчасово окупованому Криму, спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівки та Маяка.

Як повідомили в ГУР Міноборони, під час виконання завдання українські захисники вступили в бойове зіткнення з підрозділами окупанта.

"У результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій", - ідеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів, єдине повідомлення стосується нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

"Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #крим #спецоперація #гур_міноборони

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