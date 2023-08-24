Підрозділи ГУР Міноборони здійснили висадку в Криму в межах спецоперації - Юсов

Уранці 24 серпня в тимчасово окупованому Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", - сказав він у коментарі hromadske.

У коментарі "Суспільному" Юсов розповів, що в межах спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

"Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - сказав Юсов.

Раніше видання "Крим.Реалії" з посиланням на місцеві пабліки повідомило, що в Криму лунали вибухи.