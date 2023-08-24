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08:58 24.08.2023

У Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

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У Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

У тимчасово окупованому Криму російські правоохоронці проводять обшуки в будинках кримських татар, у такий спосіб мстять за третій саміт Кримської платформи в Києві, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Із 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками в будинки кримських татар", - написав він у фейсбуці.

За його словами, наразі відомо, що обшуки наразі відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

"Така в окупантів помста кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся вчора в Києві, і власний страх перед неминучим звільненням Криму", - наголосив Чубаров.

 

 

 

Теги: #крим #татари #обшуки

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