У Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

У тимчасово окупованому Криму російські правоохоронці проводять обшуки в будинках кримських татар, у такий спосіб мстять за третій саміт Кримської платформи в Києві, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Із 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками в будинки кримських татар", - написав він у фейсбуці.

За його словами, наразі відомо, що обшуки наразі відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

"Така в окупантів помста кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся вчора в Києві, і власний страх перед неминучим звільненням Криму", - наголосив Чубаров.