Через обстріли окупантів у Миколаївській області постраждали три людини

Через обстріли російських військ у Миколаївській області за минулу добу постраждали троє людей, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївської області. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", - зазначив Кім у телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, учора, 23 серпня, о 15:43, 17:05 та 17:50 ворог завдавав ударів з артилерійських установок та РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Удень, 23 серпня, о 16:21, 18:26 і сьогодні, 24 серпня, о 03:02 ворожі обстріли зафіксовано по місту Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. Детальна інформація уточнюється.

Уночі, 24 серпня, о 03:04 унаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.