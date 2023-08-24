Ворог уночі вдарив ракетами по Дніпру, поранено семеро людей

Російські окупаційні війська в ніч проти четверга вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого поранено сімох цивільних осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Серед ночі - потужні вибухи в Дніпрі. Ворог ударив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Постраждали 7 людей - троє чоловіків і чотири жінки, від 32 до 55 років. У них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також зруйновано транспортний об'єкт. Пошкоджено також банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та 15 кіосків.

Крім того, зруйновано два житлових будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактну тролейбусну мережу, водо- та газопроводи.

Інформація про руйнування ще уточнюється.