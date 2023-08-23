Прем'єр Молдови: Окупація Криму - це питання не тільки національної, а й регіональної та глобальної безпеки

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан заявив, що окупація Росією Криму - це питання не тільки національної, а й регіональної та глобальної безпеки і запевнив у непохитності підтримки, оскільки на місці України могла бути Молдова.

"Уже 9 років минуло з часу вторгнення РФ в Україну та анексії Криму. У результаті анексії ситуація з правами людини сильно погіршилася. Постраждали також деякі місця, визнані спадщиною ЮНЕСКО. Однак анексія, свідками якої ми стали, мала ще більші наслідки. РФ використовує Крим для більшого проєктування сили", - сказав він на Третьому саміті Кримської платформи в середу в Києві.

Прем'єр наголосив, що так РФ продемонструвала приклад для інших потенційних агресорів у світі.

"Анексія Криму - це не лише питання національної безпеки, а й регіональної та глобальної безпеки, що вимагає постійної та непохитної міжнародної реакції. Наша основна мета - відновлення верховенства права, верховенства міжнародного права для України, і ми повинні запобігти подібним порушенням у майбутньому", - заявив Речан.

Він наголосив, що РФ - країна-агресор, якій мають "відмовити у всіх можливих способах продовження агресії", а також Росія має понести за це відповідальність.

Прем'єр Молдови заявив, що у зв'язку з цим міжнародна спільнота повинна забезпечити Україну всіма необхідними засобами для самооборони "як у короткій, так і довгостроковій перспективі". Зокрема, він наголосив на необхідності додаткових поставок систем ППО для України.

Також Речан зазначив важливість посилення санкцій і збору доказів воєнних злочинів РФ.

"У зв'язку з цим я хочу знову підтвердити підтримку Молдовою створення Спеціального міжнародного трибуналу", - додав він.

Прем'єр зазначив, що Молдова повністю підтримує українську Формулу миру та ідею проведення глобального саміту восени.

"Немає жодних сумнівів у підтримці України з боку Молдови, оскільки ми знаємо: на її місці могли бути ми. Ми це знаємо, тому що вже пережили "спецоперації" РФ у Придністров'ї", - заявив він.