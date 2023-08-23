Президенти України та Угорщини обговорили питання транскордонного співробітництва
Президент України Володимир Зеленський у межах Третього саміту міжнародної Кримської платформи провів зустріч із президентом Угорщини Каталін Новак, повідомляє пресслужба українського президента.
"Дякую вам за візит в Україну, за участь у саміті міжнародної Кримської платформи. Для нас дуже важлива ваша підтримка територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав Зеленський.
Президенти двох держав обговорили питання транскордонного співробітництва та спільних ініціатив у Закарпатській області. Зокрема, було відзначено значущість нещодавньої регіональної поїздки президента України на Закарпаття та його зустрічі з представниками угорської громади.
Зеленський наголосив на важливості підтримки України, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої країни до Європейського Союзу та НАТО.
Він також окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків.
Зеленський і Новак також предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.