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20:03 23.08.2023

Президенти України та Угорщини обговорили питання транскордонного співробітництва

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Президенти України та Угорщини обговорили питання транскордонного співробітництва

Президент України Володимир Зеленський у межах Третього саміту міжнародної Кримської платформи провів зустріч із президентом Угорщини Каталін Новак, повідомляє пресслужба українського президента.

"Дякую вам за візит в Україну, за участь у саміті міжнародної Кримської платформи. Для нас дуже важлива ваша підтримка територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав Зеленський.

Президенти двох держав обговорили питання транскордонного співробітництва та спільних ініціатив у Закарпатській області. Зокрема, було відзначено значущість нещодавньої регіональної поїздки президента України на Закарпаття та його зустрічі з представниками угорської громади.

Зеленський наголосив на важливості підтримки України, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої країни до Європейського Союзу та НАТО.

Він також окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків.

Зеленський і Новак також предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.

Теги: #зустріч #угорщина #президенти

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