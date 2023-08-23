Події

19:11 23.08.2023

Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

2 хв читати
Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли українські пілоти пройдуть відповідне навчання, заявив президент Володимир Зеленський.

"Із Марком Рютте ми домовилися, що ми можемо розраховувати на 42 літаки. А більше в нього немає. Із них на 18 ми будемо проходити навчання. І коли ми навчимося, ми зможемо отримати ці 18. Решту ми зможемо отримати відразу, щойно наші пілоти будуть готові", - заявив він на пресконференції за підсумками Третього саміту Кримської платформи в Києві.

Водночас таку кількість літаків Зеленський назвав "дуже серйозною".

"Скажу відверто: коли ми готували всі ці зустрічі й говорили з партнерами, розраховували хоча б на 12. Я всім вдячний. Усі попрацювали. У нас великий потенціал", - зазначив президент.

Глава держави також пояснив ситуацію щодо потенційного отримання шведських літаків Grippen.

Зокрема, за його словами, у найближчі п’ять тижнів у Швеції українська технічна група вивчатиме роботу цих літаків.

"Далі, якщо вони нам будуть технічно повністю підходити і якщо уряд Швеції буде готовий це обговорювати (передачу їх Україні - ІФ-У), то після цього ми будемо домовлятися про тренувальну місію. Саме так ми працювали щодо F-16", - сказав Зеленський, додавши, що Швецію з цього питання також відвідував командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Як повідомлялося, після візиту Зеленського до Швеції та переговорів із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном щодо літаків Grippen той заявив, що Швеція не планує передавати їх Україні, оскільки потребує їх сама.

Теги: #допомога #нідерланди #f16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 23.08.2023
Литва поставить Україні пускові установки NASAMS у вересні

Литва поставить Україні пускові установки NASAMS у вересні

17:20 23.08.2023
Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд - прем'єр

Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд - прем'єр

15:44 23.08.2023
"Метінвест" придбав для воїнів "Азова" партію авто та обладнання на 40 млн грн

"Метінвест" придбав для воїнів "Азова" партію авто та обладнання на 40 млн грн

14:08 23.08.2023
Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові - Шмигаль

Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові - Шмигаль

02:43 23.08.2023
Міністри оборони України та Нідерландів обговорили консолідацію зусиль для відсічі РФ та реалізацію двосторонніх проектів для посилення ЗСУ

Міністри оборони України та Нідерландів обговорили консолідацію зусиль для відсічі РФ та реалізацію двосторонніх проектів для посилення ЗСУ

12:59 22.08.2023
Міністр оборони Нідерландів прибула до Києва

Міністр оборони Нідерландів прибула до Києва

07:11 21.08.2023
Зеленський подякував партнерам України за винищувачі F16

Зеленський подякував партнерам України за винищувачі F16

02:25 21.08.2023
Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

16:30 20.08.2023
Рютте сподівається на прийняття F-16 на озброєння України якомога швидше

Рютте сподівається на прийняття F-16 на озброєння України якомога швидше

16:20 20.08.2023
F-16 Україні передадуть Нідерланди та Данія - Рютте

F-16 Україні передадуть Нідерланди та Данія - Рютте

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готує створення Балто-Чорноморського оборонного союзу - Зеленський

Багато хто розслабився і думає, що ми вже перемогли, - Зеленський

Зеленський: До мене звернулися військові, щоб дати можливість більше мобілізувати на фронт

Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

ОСТАННЄ

Глава Єврокомісії рішуче засудила російську атаку на порт Ізмаїл

Російська агресія розпочалася в Криму і, судячи з усього, має там закінчитися - президент Литви

Німеччина планує спростити правила набуття громадянства

США ніколи не визнають окупації Росією Криму та закликають до звільнення політв'язнів - Блінкен

Джемілєв: Звільнення Криму - питання життя корінного народу

Швидкість постачань F-16 залежить від України - Зеленський

Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

Україна готує створення Балто-Чорноморського оборонного союзу - Зеленський

Багато хто розслабився і думає, що ми вже перемогли, - Зеленський

Зеленський: До мене звернулися військові, щоб дати можливість більше мобілізувати на фронт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА