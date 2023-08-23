Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли українські пілоти пройдуть відповідне навчання, заявив президент Володимир Зеленський.

"Із Марком Рютте ми домовилися, що ми можемо розраховувати на 42 літаки. А більше в нього немає. Із них на 18 ми будемо проходити навчання. І коли ми навчимося, ми зможемо отримати ці 18. Решту ми зможемо отримати відразу, щойно наші пілоти будуть готові", - заявив він на пресконференції за підсумками Третього саміту Кримської платформи в Києві.

Водночас таку кількість літаків Зеленський назвав "дуже серйозною".

"Скажу відверто: коли ми готували всі ці зустрічі й говорили з партнерами, розраховували хоча б на 12. Я всім вдячний. Усі попрацювали. У нас великий потенціал", - зазначив президент.

Глава держави також пояснив ситуацію щодо потенційного отримання шведських літаків Grippen.

Зокрема, за його словами, у найближчі п’ять тижнів у Швеції українська технічна група вивчатиме роботу цих літаків.

"Далі, якщо вони нам будуть технічно повністю підходити і якщо уряд Швеції буде готовий це обговорювати (передачу їх Україні - ІФ-У), то після цього ми будемо домовлятися про тренувальну місію. Саме так ми працювали щодо F-16", - сказав Зеленський, додавши, що Швецію з цього питання також відвідував командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Як повідомлялося, після візиту Зеленського до Швеції та переговорів із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном щодо літаків Grippen той заявив, що Швеція не планує передавати їх Україні, оскільки потребує їх сама.