Кількість жертв атаки ворожих безпілотників у Ромнах зросла до 4 осіб - глава МВС

У Ромнах Сумської області внаслідок ранкової атаки безпілотниками на навчальний заклад загинули четверо людей, операцію з розбору завалів завершено, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Кількість жертв російського удару по школі в Ромнах зросла до чотирьох осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря", - поінформував міністр у середу.

Він додав, що операцію з розбору завалів на місці удару завершено.

За словами глави МВС, поранень дістали четверо місцевих жителів, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад.