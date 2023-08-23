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14:14 23.08.2023

Засновник компанії Spacebit відправить прапор України на Місяць у рамках британської місії

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Засновник компанії Spacebit відправить прапор України на Місяць у рамках британської місії

Уродженець України, засновник британської компанії Spacebit Павло Танасюк підтвердив свій намір відправити національний прапор України й детальну мапу країни на Місяць у День Державного прапора України.

Як повідомляє пресслужба Spacebit, заплановану на 2022 рік цю частину британської місячної місії було перенесено на IV квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).

"Відправляючи прапор і мапу України на Місяць, я хочу вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як прапор - символ віри українського народу у своє майбутнє, попри зовнішні виклики", - сказав Павло Танасюк.

Місію відклали у зв'язку з ретельною підготовкою ULA, що підкреслює зобов'язання до успіху та безпеки цього завдання. Співпрацюючи з провідними компаніями в галузі - Astrobotic для доставки на Місяць і ULA для запуску, зазначена місія впевнено прямує до її реалізації.

Пластину, де розташовані прапор і мапа України, виробив один із заводів "Укроборонпром" у Києві. Пластина зроблена з алюмінію, вкрита золотом.

Spacebit - британська приватна компанія, що розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій. Компанію заснував 2014 року українець Павло Танасюк.

Теги: #україна #прапор #місяць #spacebit

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