Події

12:32 23.08.2023

В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

1 хв читати
В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

У тимчасово анексованому Криму пошкодили береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон" і радіолокаційні станції, пролунало щонайменше сім вибухів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Свято. У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон". Він є одним із носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджено радіолокаційні станції. Всього було сім вибухів", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Теги: #крим #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 22.08.2023
Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

14:48 22.08.2023
Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

14:05 22.08.2023
Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

11:35 19.08.2023
Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

19:12 18.08.2023
Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

23:01 14.08.2023
Вибух стався у будівлі автосервісу в Махачкалі, є жертви та постраждалі

Вибух стався у будівлі автосервісу в Махачкалі, є жертви та постраждалі

10:19 12.08.2023
Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

14:01 10.08.2023
Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

17:55 09.08.2023
На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

22:55 08.08.2023
Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місце України на Заході - в Європейському Союзі та НАТО, заявив прем'єр Фінляндії

У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

Президент Португалії прибув в Україну

У бою на Донбасі загинув депутат Київради від "Євросолідарності" Ільницький

ОСТАННЄ

Місце України на Заході - в Європейському Союзі та НАТО, заявив прем'єр Фінляндії

Погода в День Незалежності буде хмарною з проясненнями, лише в Карпатах і на півдні пройдуть короткочасні дощі

Серед біженців і ВПО майже вдвічі більше російськомовних і двомовних, ніж серед тих, хто залишився в Україні, - соцопитування "Рейтингу"

У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

Об'єднати українців зможуть перемоги ЗСУ та відновлення країни, роз'єднати зможуть політичні конфлікти та взаємні звинувачення - соцопитування

У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

Більше ніж половина українців заявляють про прохолодне ставлення до жителів ОРДЛО, але лише 5% - до жителів окупованих у 2022 році районів - соцопитування

Унаслідок влучання БПЛА повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах - ОВА

Міністр енергетичної безпеки Великої Британії прибув до Києва

Президент Португалії прибув в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА