В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

У тимчасово анексованому Криму пошкодили береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон" і радіолокаційні станції, пролунало щонайменше сім вибухів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Свято. У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон". Він є одним із носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджено радіолокаційні станції. Всього було сім вибухів", - написав він у телеграм-каналі в середу.