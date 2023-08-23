Об'єднати українців зможуть перемоги ЗСУ та відновлення країни, роз'єднати зможуть політичні конфлікти та взаємні звинувачення - соцопитування

Переважна більшість українців (65%) на запитання, що може найбільше об'єднати українців, відповіли, що перемоги Збройних сил України, свідчать результати соціологічного дослідження до Дня Незалежності "Уявлення про патріотизм та майбутнє України", проведеного агентством "Рейтинг" 16-20 серпня 2023 року й оприлюдненого в середу.

Відновлення України назвали 49% опитаних, допомогу одне одному - 40%, економічне зростання - 30%, мову - 25%, вступ до ЄС і НАТО - 20%, єдність політиків - 15%, культуру - 13%, історію - 9%, повернення біженців і релігію - по 4%, інші причини - по 1% і менше.

На запитання ж, що може найбільше роз'єднати українців, більше половини відповіли, що політичні конфлікти (62%) і взаємні звинувачення (59%). Ще 35% назвали економічну кризу, 22% - відсутність відбудови країни, 21% - масовий виїзд українців за кордон, 20% - відмову від вступу до ЄС і НАТО, 19% - поразки ЗСУ, 18% - мову, 12% - релігію, 2% - культуру, 1% - історію.

Загалом під час опитування можна було вибрати не більше трьох варіантів відповіді.

Біженці частіше середнього називали об'єднуючими факторами культуру і повернення біженців, рідше - перемоги ЗСУ. Факторами, що роз'єднують, вони частіше називали взаємні звинувачення, відсутність відновлення та мову, рідше - масову еміграцію, поразки ЗСУ та відмову від вступу до ЄС і НАТО.

У віковому розрізі чим старші респонденти, тим суттєво частіше вони називали об'єднуючими факторами вступ до ЄС і НАТО, мову та єдність політиків, суттєво рідше - взаємодопомогу, відновлення України та культуру. Роз'єднувальними факторами старші респонденти суттєво частіше середнього називали відмову від вступу до ЄС і НАТО та поразки ЗСУ, рідше - економічну кризу, масову еміграцію, та мову.

Опитування проводилося методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) серед 6050 респондентів, зокрема 700 внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Україні, і 750 біженців з України. Структура масиву відображає структуру населення України станом на початок 2022 року. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 для всього масиву даних становить не більше ніж 1,5%, для підмасивів (ВПО і біженці) - не більше ніж 4%.