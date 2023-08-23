Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирну жительку

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Поранена і була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що ввечері, близько 20:30, окупанти завдали удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівському Чугуївського району. Зафіксовано влучення двох ракет поруч із адмінбудівлею, в якій розташовані будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівлю пошкоджено. Крім того, у Чернещині Ізюмського району пошкоджено приватні будинки, а в. Новосергіївці Ізюмського району та Глушківці Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.