Події

08:15 23.08.2023

За ніч ППО знищила над Одещиною дев’ять БПЛА, є влучення у виробничо-перевантажувальні комплекси

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За ніч ППО знищила над Одещиною дев’ять БПЛА, є влучення у виробничо-перевантажувальні комплекси

У ніч на середу російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками "Shahed-136/131", дев'ять із яких ліквідували Сили протиповітряної оборони, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у телеграмі.

"На жаль, є влучення по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є й зерносховища", - поінформував Кіпер щодо наслідків атаки в середу вранці.

За його словами, атака тривала близько трьох годин і метою ворога була цивільна інфраструктура регіону.

"На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає", - підсумував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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