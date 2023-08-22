Події

19:20 22.08.2023

Росіяни двічі за день обстрілювали Нікопольщину

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Росіяни двічі за день обстрілювали Нікопольщину

Російські окупаційні війська двічі за день із важкої артилерії обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду, пошкоджено приватне підприємство і житловий будинок, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за день ворог атакував Нікопольщину – районний центр і Марганецьку громаду. Цілив із важкої артилерії. Пошкоджено приватне підприємство та житловий будинок", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

"Обійшлося без загиблих і постраждалих", - зазначив він.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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