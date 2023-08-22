Саміт Формули миру може відбутися у Франції - посол

Францію розглядають як одне з місць проведення глобального саміту Формули миру, повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Зараз Франція розглядається серед невеликої кількості держав, де можна буде провести глобальний Саміт миру. До речі, Еммануель Макрон також заявив, що готовий працювати над залученням до форуму лідерів Китаю, Індії та Бразилії", - сказав Омельченко в інтерв'ю LB.ua.

Посол зазначив, що Франція готова серйозно працювати над реалізацією першого пункту Формули миру - відновлення і дотримання радіаційної та ядерної безпеки.

"Французьке керівництво про це повідомило українській владі, щойно президент Зеленський представив формулу. Для Франції ядерна й атомна енергетика – це стратегічна галузь. У Парижі вважають, що прецеденти в Україні (захоплення Росією АЕС і ядерний шантаж Кремля) становлять небезпеку для всього світу, адже можуть призвести до непередбачуваних наслідків", - сказав він.

За словами посла, сьогодні Франція - найважливіший партнер України у спілкуванні з керівництвом МАГАТЕ.

Водночас, наголосив Омельченко, Макрон повністю підтримує українську Формулу миру, саме тому французи говорять про бажання допомогти з імплементацією всіх її пунктів.

"До речі, французькі представники високого рівня брали активну участь у форумі в Джидді та вели перемовини з українською делегацією на чолі з керівником Офісу Андрієм Єрмаком. Французькі дипломати та високопосадовці також беруть активну участь у новому форматі: обговореннях із главою Офісу президента та його командою конкретних пунктів формули миру – триває робота над напрацюванням механізмів імплементації. З минулого тижня до цього процесу долучені посли України, які мають розпочати такі самі обговорення у країнах перебування", - розповів він.

Джерело: https://lb.ua/world/2023/08/22/571007_vadim_omelchenko_yakshcho_chuiete_vid.html