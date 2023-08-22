Події

10:10 22.08.2023

Болгарія передасть Україні близько сотні одиниць броньованої техніки радянського зразка - міністр оборони

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Болгарія передасть Україні близько сотні одиниць броньованої техніки радянського зразка - міністр оборони

Республіка Болгарія передасть Україні приблизно сотню одиниць броньованої техніки, процес передання може розпочатися наприкінці вересня - на початку жовтня, заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

"Ми запропонували близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка, які досі перебувають на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Це дещо сповільнює наш процес, оскільки потрібно підписати контракт між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міноборони України. Ця угода має бути ратифікована парламентом Болгарії", - сказав він на спільній пресконференції з міністром оборони України Олексієм Резніковим в Одесі.

За словами Тагарева, у вересні парламент повернеться до засідань, і висловив упевненість, що питання ратифікації "буде одним із пріоритетних завдань".

"І на кінець вересня - початок жовтня ми будемо мати ратифікацію цієї угоди. Гадаю, тоді зможе розпочатися передача", - сказав міністр.

Теги: #міноборони #болгарія #військова_допомога

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