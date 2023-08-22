ЗС України домоглися успіхів поблизу Роботиного і частково прорвали оборону РФ південніше Малої Токмачки

Сили оборони домоглися тактично важливих успіхів неподалік Роботиного і на заході Запорізької області, продовжуючи контрнаступ на кордоні Донецької та Запорізької областей, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"На кадрах із геолокацією, опублікованих 20 і 21 серпня, видно, що українські сили досягли центральної частини н. п. Роботине (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова)", - ідеться в огляді.

Разом з тим, наголошується, що бойові дії в Роботиному тривають. За оцінками ISW, українські атаки на цій ділянці мають тактичне значення, оскільки наступ у цьому районі може дозволити українським силам обійти найщільніші російські мінні поля. Крім того, просування ЗСУ в районі Роботиного також, імовірно, спрямоване на ослаблення російських військ.

За минулий тиждень Сили оборони також просунулися на бахмутському та кремінському напрямках і продовжують наступальні операції на південь і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.

Водночас, зазначає ISW, військам РФ не вистачає техніки, особливо легких транспортних засобів, що заважає їм ефективно діяти, а також знижує їхній бойовий дух. Крім того, російські сили, що діють на херсонському напрямку, не забезпечені катерами, а також продовжують стикатися з проблемами в контрбатарейних операціях. Зокрема, війська РФ відчувають брак артилерійських систем і почали отримувати "застарілі" буксирувані гармати-гаубиці Д-20.

Разом із тим, аналітики ISW звертають увагу на те, що Міноборони РФ формує нові, більш боєздатні військові частини.

"Формування і повідомлення про майбутнє розгортання нових 18-ї і 25-ї САА на півдні України, ймовірно, призначені для того, щоб дозволити більш ефективним постійним формуванням, таким як 49-та САА (Південний військовий округ), які нині діють у Херсонській області, перекинутися на більш важливі ділянки фронту", - йдеться в огляді ISW.