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22:54 21.08.2023

Справедливе покарання РФ за скоєні злочини стане передумовою безпеки та захищеності всього людства - Єрмак

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Справедливе покарання РФ за скоєні злочини стане передумовою безпеки та захищеності всього людства - Єрмак


Притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії РФ проти України стане передумовою безпеки і захищеності людства, всі цивілізовані держави, які поважають міжнародне право, повинні приєднатися до процесу створення спеціального міжнародного трибуналу, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ми вимагаємо справедливості за кожного закатованого і вбитого українця, за кожен зруйнований будинок, за кожну сльозу української дитини. Кожен злочинець має постати перед судом. Над цим працюють наші правоохоронні органи та Міжнародний кримінальний суд", - сказав Єрмак під час онлайн-виступу на конференції "Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України" в понеділок.

Він наголосив, що винних у цих злочинах кілька: з одного боку, є виконавці та російські солдати, які прийшли на українську землю вбивати, а з іншого боку, є ті, хто вчинив ключовий, фундаментальний злочин - злочин агресії. Так, в Офісі президента зазначили, що Україні необхідна допомога партнерів і фахівців.
"Для покарання вищого політичного керівництва Росії необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал. І Україна разом зі своїми державами-партнерами робить усе можливе для досягнення мети. Але для нас також вкрай важливо створити окремий трибунал для вищого керівництва Росії, щоб судити їх за злочин агресії. Ми закликаємо всі цивілізовані народи світу стати на захист справедливості", - сказав Єрмак.
Він також додав, що Україна в цьому питанні спирається "на лідерство всього цивілізованого світу"."Ми маємо розірвати ланцюг воєн, переворотів, масштабних терористичних атак, енергетичного, продовольчого та ядерного шантажу, кібератак і політичних убивств, які РФ несе світу. Інші потенційні агресори мають зрозуміти, що за злочини буде покарання. Це найважливіша передумова безпеки та захищеності людства", - зазначив Єрмак.
Крім того, він нагадав, що відповідальність і репарації серед пунктів "Формули миру" президента Володимира Зеленського.

Теги: #україна #створення #спецтрибунал

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