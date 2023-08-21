Події

20:44 21.08.2023

Держоператор залізничної мережі Італії має намір запустити високошвидкісне сполучення між містами Європи

2 хв читати

Національний оператор залізничної мережі Італії Ferrovie dello Stato Italiane (FS) планує запустити високошвидкісне сполучення між кількома найбільшими містами Європи, повідомляє Financial Times.

Проект італійського оператора охоплює Амстердам, Барселону, Брюссель, Париж і, у більш віддаленій перспективі, Берлін.

Запуск сполучення на території інших держав можливий завдяки чинним у Європейському союзі (ЄС) з 2019 року заходам із лібералізації транскордонних залізничних перевезень, які передбачають право використання державними та приватними перевізниками з країн-членів залізничної інфраструктури сусідів і всього регіону загалом.

Наразі FS розробляє детальні плани зі з'єднання високошвидкісним маршрутом Парижа і Барселони, а також вивчає різні варіанти надання транспортних послуг на перспективній ділянці Брюссель-Амстердам, де наразі представлений лише перевізник Eurostar Group, що належить французькому державному залізничному оператору Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF).

При цьому Trenitalia, дочірня компанія FS, що безпосередньо займається перевезеннями пасажирів, уже бере участь у роботі високошвидкісного сполучення у Франції та Іспанії, зокрема обслуговуючи маршрут Мілан-Париж.

У рамках нового проєкту Trenitalia запропонує пасажирам вищий рівень сервісу, ніж конкуренти, заявив директор з міжнародних зв'язків FS Карло Палашіано Вілламанья.

Цей крок спрямований не на переманювання клієнтів у інших операторів, а на залучення нових пасажирів, які, за задумом, стануть переходити з авіаційного транспорту на залізничний, додав він.

Однією з головних проблем, що перешкоджають створенню єдиної мережі високошвидкісного сполучення в усьому Євросоюзі, є відсутність комплексної інфраструктури, вважає виконавчий директор Співтовариства європейських залізниць (CER) Альберто Маццола.

За його словами, національні оператори приділяють основну увагу подальшому розвитку залізничних колій усередині країни, а не їх з'єднанню з коліями сусідніх держав.

Створення комплексної високошвидкісної мережі, що охоплює найбільші регіони і міста ЄС, може обійтися в 550 млрд євро, йдеться в спеціальній доповіді Ernst & Young.

 

 

Теги: #європа #плани #залізнична_компанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 21.08.2023
Окупанти розробили 10-річний план етнічної чистки в Маріуполі та заміни населення на російське - ISW

Окупанти розробили 10-річний план етнічної чистки в Маріуполі та заміни населення на російське - ISW

05:29 19.08.2023
Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН

Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН

13:14 12.08.2023
У Києві на Подолі на місці знесеного будинку власник планує побудувати апарт-готель із залученням іноземного інвестора

У Києві на Подолі на місці знесеного будинку власник планує побудувати апарт-готель із залученням іноземного інвестора

15:18 08.08.2023
На півночі Європи через штормову погоду закрили поромні переправи

На півночі Європи через штормову погоду закрили поромні переправи

15:44 07.08.2023
Екстремальна спека повертається на південь Європи і несе з собою пожежі, а північчю пройшовся шторм Ганс

Екстремальна спека повертається на південь Європи і несе з собою пожежі, а північчю пройшовся шторм Ганс

19:48 31.07.2023
ArcelorMittal виключив із актуальних проєкт будівництва нової фабрики огрудкування на $250 млн у Кривому Розі

ArcelorMittal виключив із актуальних проєкт будівництва нової фабрики огрудкування на $250 млн у Кривому Розі

05:50 26.07.2023
Євросоюз має намір знизити енергоспоживання у 2030 р. на 11,7% більше за попередній прогноз

Євросоюз має намір знизити енергоспоживання у 2030 р. на 11,7% більше за попередній прогноз

18:19 20.07.2023
Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

16:45 20.07.2023
Ryanair оголошує про післявоєнний план розвитку в Україні на $3 млрд із 30 літаками і 10 млн пасажирів на рік

Ryanair оголошує про післявоєнний план розвитку в Україні на $3 млрд із 30 літаками і 10 млн пасажирів на рік

19:22 19.07.2023
Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

Зеленський прибув до Греції для участі в саміті "Україна - Балкани"

Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen - прем'єр-міністр Крістерссон

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала більш як на 1 млрд грн

ОСТАННЄ

Із Куп'янського району Харківської області евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

"Зернову угоду" має бути відновлено негайно

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

ICPA забезпечить не лише збір доказів агресії РФ, а й дасть змогу їх уберегти від атак ворога

Плани Данії та Нідерландів поставити F-16 Україні не змінюють позиції Берліна щодо ракет Taurus

Питання доцільності ратифікації Римського статуту варто розглядати вже після перемоги України

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження противника

Російські війська продовжують систематичне мародерство на окупованих територіях

Суд засудив ексдиректора "Держзовнішінформу" до десяти років позбавлення волі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА