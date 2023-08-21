Держоператор залізничної мережі Італії має намір запустити високошвидкісне сполучення між містами Європи

Національний оператор залізничної мережі Італії Ferrovie dello Stato Italiane (FS) планує запустити високошвидкісне сполучення між кількома найбільшими містами Європи, повідомляє Financial Times.

Проект італійського оператора охоплює Амстердам, Барселону, Брюссель, Париж і, у більш віддаленій перспективі, Берлін.

Запуск сполучення на території інших держав можливий завдяки чинним у Європейському союзі (ЄС) з 2019 року заходам із лібералізації транскордонних залізничних перевезень, які передбачають право використання державними та приватними перевізниками з країн-членів залізничної інфраструктури сусідів і всього регіону загалом.

Наразі FS розробляє детальні плани зі з'єднання високошвидкісним маршрутом Парижа і Барселони, а також вивчає різні варіанти надання транспортних послуг на перспективній ділянці Брюссель-Амстердам, де наразі представлений лише перевізник Eurostar Group, що належить французькому державному залізничному оператору Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF).

При цьому Trenitalia, дочірня компанія FS, що безпосередньо займається перевезеннями пасажирів, уже бере участь у роботі високошвидкісного сполучення у Франції та Іспанії, зокрема обслуговуючи маршрут Мілан-Париж.

У рамках нового проєкту Trenitalia запропонує пасажирам вищий рівень сервісу, ніж конкуренти, заявив директор з міжнародних зв'язків FS Карло Палашіано Вілламанья.

Цей крок спрямований не на переманювання клієнтів у інших операторів, а на залучення нових пасажирів, які, за задумом, стануть переходити з авіаційного транспорту на залізничний, додав він.

Однією з головних проблем, що перешкоджають створенню єдиної мережі високошвидкісного сполучення в усьому Євросоюзі, є відсутність комплексної інфраструктури, вважає виконавчий директор Співтовариства європейських залізниць (CER) Альберто Маццола.

За його словами, національні оператори приділяють основну увагу подальшому розвитку залізничних колій усередині країни, а не їх з'єднанню з коліями сусідніх держав.

Створення комплексної високошвидкісної мережі, що охоплює найбільші регіони і міста ЄС, може обійтися в 550 млрд євро, йдеться в спеціальній доповіді Ernst & Young.