ICPA забезпечить не лише збір доказів агресії РФ, а й дасть змогу їх уберегти від атак ворога

Відкритий нещодавно в Гаазі Центр переслідування за злочини агресії (ICPA) забезпечить не лише збір та обмін доказами агресії РФ, а й дасть змогу зберегти докази, оскільки в Україні їх можуть знищити ворожі атаки, наголошує директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

"Центр переслідування за злочини агресії, який було відкрито в Гаазі, буде виконувати дуже важливу функцію зі збору доказів, і на цьому етапі є тією ключовою ланкою, яка забезпечує взаємодію між розслідуваннями за злочинами агресії, що проводяться Міжнародним кримінальним судом, та розслідуваннями, що проводяться національними прокуратурами різних держав, які створили JIT", - сказала Золотарьова у понеділок у Києві на міжнародній конференції "Спеціальний трибунал за злочини агресії проти РФ".

"ICPA дозволить якісно зберігати докази. Ми всі розуміємо, що нині зберігати докази в Україні не є дуже розумним, оскільки з урахуванням швидкості прильоту "Калібрів", "Кинджалів" докази можуть бути дуже швидко знищені", - зазначила вона.

"Питання, яке стоїть перед нами, - це взаємодія між трибуналом, який буде створено, Міжнародним кримінальним судом і національними юрисдикціями. І питання не лише в обміні доказами... Ключове питання буде - строки відбування покарання і місце відбування покарання особами", - наголосила Золотарьова.

Також, за її словами, важливим елементом процедури буде питання виконання запитів про міжнародно-правову допомогу, "як усередині цивілізованого світу, так і запитів, які будуть направлені на адресу правоохоронних органів Білорусі та РФ".

Ще однією темою, як зазначила керівниця департаменту, буде доля архіву трибуналу, оскільки історія не завершиться лише винесенням рішень.

"Як, де і хто буде його зберігати, який до нього буде доступ", - додала вона.

Також, за словами Золотарьової, необхідно продумати механізм забезпечення права на захист підсудним - "яким чином майбутній трибунал забезпечить "адвоката диявола".

Вона пояснила, що для забезпечення справедливого суду право на захист є ключовим.