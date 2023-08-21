Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту Військового меморіального кладовища в Гатненській громаді під Києвом

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію до 30 липня 2025 року експериментального проєкту з проєктування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Згідно з постановою уряду №870 від 19 серпня, координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.

Передбачається, що місцезнаходженням Національного військового меморіального кладовища буде Гатненська сільська територіальна громада Фастівського району Київської області, на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міської адміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса гора". У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального кладовища замість урочища "Лиса гора".

У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві.

18 серпня в заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що Національний військовий меморіальний кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни, а в Українському інституті національної пам'яті заявили, що розміщення Національного військового меморіального кладовища поруч із Південним кладовищем Києва має прискорити його будівництво.

19 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища.

Територія Гатненської громади безпосередньо межує із територією Києва.