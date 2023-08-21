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12:58 21.08.2023

Спроби окупантів наступати на сході України відбито, під Бахмутом за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

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Спроби окупантів наступати на сході України відбито, під Бахмутом за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Російські окупанти продовжують спроби наступати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, проте безуспішно, повідомила в понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Куп'янському напрямку противник штурмує і здійснює обстріли. Наші війська відбивають атаки, тримають кордон і не дають ворогу просуватися. Зокрема, силами оборони відбито атаки противника в районах Первомайське, Сеньківки, Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії для витіснення наших військ у районах Серебрянського лісництва, у районі Кремінної та Білогорівки Луганської області", - написала Маляр у телеграм-каналі у понеділок.

За її словами, українські війська на Лиманському та Куп'янському напрямках завдали ворогу значних втрат. "Наразі ворог змушений перегруповуватися і відновлюватися, але від своїх планів не відступає. Тривають бої", - повідомила заступниця міністра.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках окупанти також продовжують наступати, але безуспішно. За словами Маляр, противнику просунутися не вдається.

"Також безуспішно ворог намагається відновити свої положення у визволених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області", - розповіла вона.

На Бахмутському напрямку, за словами заступника міністра, Сили оборони України змогли звільнити за тиждень 3 кв км території, а з початку контрнаступу - 43 кв км. "Північний фланг - противник намагається відновити втрачене становище в районах Залізнянського, Василівки, Богданівки; південний фланг - тривають бої в центральній частині Кліщіївки, на північ від і захід від Андріївки, на північ від Курдюмівки Донецької області", - розповіла Маляр.

На півдні України, за її словами, тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні, Силам оборони вдалося просунутися в районі сіл Роботине і Мала Токмачка, але площу визволеної території не зазначають. "Наші підрозділи мали успіх у напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення на схід від Роботиного Запорізької області. Але безуспішно. У Роботиному наразі триває планова бойова робота", - повідомила заступниця міністра.

За словами Маляр, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції і цивільні об'єкти в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, водночас активно застосовують баражувальні боєприпаси "Ланцет".

Теги: #зсу #бої

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