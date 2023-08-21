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11:22 21.08.2023

ДБР висунуло підозру командиру з Миколаївської області, який безпідставно нарахував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим

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ДБР висунуло підозру командиру з Миколаївської області, який безпідставно нарахував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нараховував виплати підлеглим, котрі довго не з'являлися на службі.

"Посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулися до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу", - повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві зазначили, що своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. За матеріалами ДБР розпочато процес відшкодування бюджетних коштів, а посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.4 ст.425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Теги: #командир #дбр

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