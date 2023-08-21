Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено, а безвізовий режим припинено - посольство

В'їзд громадян Ізраїлю до м. Умань Черкаської області буде заборонено, а Україна припинить дію угоди про скасування віз із Ізраїлем, якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Посольства України в Ізраїлі у фейсбуці.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в'їзду до Ізраїлю. Ми припинимо дію наших двосторонніх безвізових угод, як це передбачено у статті 7 міжурядової угоди. Цей варіант перебуває на столі нашого уряду. Немислимо, що нам доведеться докласти всіх зусиль, щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з великим безпековим ризиком і з величезними логістичними зусиллями, коли, з іншого боку, ізраїльський уряд зловживає нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в рамках договору між двома країнами", - заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як наголошується в повідомленні, повідомлення було передано в нещодавньому зверненні президента Володимира Зеленського до нації та в словах Корнійчука, який закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу переглянути політику в'їзду щодо українців і втрутитися в це питання. "Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, зокрема в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр має особисто втрутитися в пошук вирішення нинішнього стану справ", - заявив посол.

У посольстві зазначають, що раніше Зеленський у межах щотижневого брифінгу заявив, що заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС і розвідки щодо поводження з громадянами України, які перебувають за кордоном, і що відповідальним за ці питання поставлено відповідні завдання, щоб права громадян України було гарантовано. Корнійчук пізніше уточнив, що слова Зеленського стосувалися Ізраїлю.

Як повідомлялося, двома тижнями раніше Черкаська обласна військова адміністрація рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані напередодні Рош га-Шана, але почала вживати заходів для посилення безпеки гостей і місцевих жителів.

Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують у перший і другий день осіннього місяця тішрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.