Події

10:45 21.08.2023

Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено, а безвізовий режим припинено - посольство

2 хв читати
Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено, а безвізовий режим припинено - посольство

В'їзд громадян Ізраїлю до м. Умань Черкаської області буде заборонено, а Україна припинить дію угоди про скасування віз із Ізраїлем, якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Посольства України в Ізраїлі у фейсбуці.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в'їзду до Ізраїлю. Ми припинимо дію наших двосторонніх безвізових угод, як це передбачено у статті 7 міжурядової угоди. Цей варіант перебуває на столі нашого уряду. Немислимо, що нам доведеться докласти всіх зусиль, щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з великим безпековим ризиком і з величезними логістичними зусиллями, коли, з іншого боку, ізраїльський уряд зловживає нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в рамках договору між двома країнами", - заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як наголошується в повідомленні, повідомлення було передано в нещодавньому зверненні президента Володимира Зеленського до нації та в словах Корнійчука, який закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу переглянути політику в'їзду щодо українців і втрутитися в це питання. "Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, зокрема в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр має особисто втрутитися в пошук вирішення нинішнього стану справ", - заявив посол.

У посольстві зазначають, що раніше Зеленський у межах щотижневого брифінгу заявив, що заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС і розвідки щодо поводження з громадянами України, які перебувають за кордоном, і що відповідальним за ці питання поставлено відповідні завдання, щоб права громадян України було гарантовано. Корнійчук пізніше уточнив, що слова Зеленського стосувалися Ізраїлю.

Як повідомлялося, двома тижнями раніше Черкаська обласна військова адміністрація рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані напередодні Рош га-Шана, але почала вживати заходів для посилення безпеки гостей і місцевих жителів.

Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують у перший і другий день осіннього місяця тішрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року. 

Теги: #посольство #україна #ізраїль #заява

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 21.08.2023
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

04:29 21.08.2023
Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

03:36 21.08.2023
Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

02:25 21.08.2023
Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

01:18 21.08.2023
Боррель засудив і назвав "боягузливим" удар РФ по центру Чернігова

Боррель засудив і назвав "боягузливим" удар РФ по центру Чернігова

00:28 21.08.2023
РФ вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

РФ вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

19:38 20.08.2023
Україна сама має ухвалити рішення про переговори

Україна сама має ухвалити рішення про переговори

19:20 20.08.2023
Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

15:58 20.08.2023
Зеленський домовився з прем'єром Нідерландів про кількість літаків F-16, які будуть передані Україні

Зеленський домовився з прем'єром Нідерландів про кількість літаків F-16, які будуть передані Україні

10:45 20.08.2023
Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну

Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Зеленський: Ми не почали контрнаступ раніше, бо не мали чим

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

ОСТАННЄ

ДБР висунуло підозру командиру з Миколаївської області, який безпідставно нарахував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим

Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців

"Нафтогаз" передасть ВМФ ЗСУ два буксирні судна

Зеленський подякував Данії за військову та гуманітарну допомогу

Україна завершує розробку страхування суден для перевезення зерна Чорним морем

Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України - британська розвідка

Окупанти розробили 10-річний план етнічної чистки в Маріуполі та заміни населення на російське - ISW

Росіяни перетворили порт у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу - радник мера

За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА