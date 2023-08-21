Події

08:49 21.08.2023

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

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Російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа господарської будівлі на території підприємства, повідомляє Миколаївська ОВА.

Так, окупанти 20 серпня о 18:36 та в ніч на понеділок, 21 серпня, о 02:01, 02:35 ворог наносив обстріли з артилерійських установок та з РСЗВ по населених пунктах Куцурубської громади.

Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарської будівлі на території підприємства, площею 200 кв. м. Постраждалих немає.

Також уночі, 21 серпня, о 01:19 під ворожим обстрілом була акваторія та о 02:01 м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #пожежі #обстріли #миколаївська

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