Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

Російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа господарської будівлі на території підприємства, повідомляє Миколаївська ОВА.

Так, окупанти 20 серпня о 18:36 та в ніч на понеділок, 21 серпня, о 02:01, 02:35 ворог наносив обстріли з артилерійських установок та з РСЗВ по населених пунктах Куцурубської громади.

Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарської будівлі на території підприємства, площею 200 кв. м. Постраждалих немає.

Також уночі, 21 серпня, о 01:19 під ворожим обстрілом була акваторія та о 02:01 м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.