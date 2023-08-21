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02:25 21.08.2023

Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

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Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

Дружина президента Олена Зеленська заявила, що Україна пропонує створення програми міжнародного медичного партнерства, завдяки якій будь-яка країна зможе налагодити взаємодію із конкретною українською лікарнею, повідомляє прес-служба глави держави.

"Україна пропонує створення програми міжнародного медичного партнерства. Це програма, яку ми ініціюємо в рамках проведення третього саміту перших леді та джентльменів та реалізуємо у тісній співпраці з МОЗ України", - сказала вона під час візиту до Центру дитячої онкології Принцеси Максими (Princess Máxima Center) для Pediatric Oncology) у Утрехті (Нідерланди).

За її словами, кожна заінтересована країна зможе налагодити безпосередню взаємодію з конкретною лікарнею в Україні, обравши відповідний заклад зі свого боку. А уряди країн супроводжуватимуть та спрямовуватимуть цю співпрацю.

Під час візиту також було підписано Меморандум про співпрацю між керівництвом Центру дитячої онкології Принцеси Максими доктором Гітою Галле та в.о. о. головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Романа Кізиму за підтримки Міністерства охорони здоров'я України.

Зеленська зазначила, що ця співпраця стане першим практичним прикладом взаємодії в рамках міжнародного медичного партнерства, яке розпочинає Україна.

Як повідомляє прес-служба президента, перша зустріч глав міністерств охорони здоров'я країн світу під патронатом Саміту перших леді та джентльменів відбудеться у вересні.

Крім того, Зеленська зустрілася з керівництвом компанії Royal Philips, що спеціалізується на виробництві медичного обладнання (монітори пацієнта, УЗД, рентген-апарати, КТ, МРТ тощо), рішеннях з охорони здоров'я, обладнання для персонального догляду.

Дружина глави держави зазначила, що Центр активно залучає лікарів з України для стажування, щоб медики мали змогу працювати з колегами з Нідерландів та обмінюватись досвідом. 

Теги: #медицина #партнерство #україна #нідерланди

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