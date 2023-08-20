У Міноборони Данії підтвердили, що передадуть Україні літаки F-16

Данія і Нідерланди подарують Україні літаки F-16, повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії в неділю.

"Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами пожертвує винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Данія підтримує Україну непохитно, і з пожертвуванням літаків F-16 Данія тепер лідирує", - сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

У відомстві зазначають, що передача Україні винищувачів сприятиме тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від агресії РФ.

"Данія працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та зробили свій внесок в українську боротьбу за свободу. Разом із Нідерландами Данія очолила створення міжнародної навчальної коаліції із бойових літаків F-16. Коаліція була оголошена на саміті НАТО у Вільнюсі разом із дев'ятьма іншими союзниками і забезпечить навчання ВПС України використанню, серед іншого, реактивного винищувача F-16", - ідеться в повідомленні.

Про кількість планованих до передачі літаків не повідомляють.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Нідерланди і Данія "зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та Українським повітряним силам, коли будуть виконані умови для такої передачі".