Події

11:55 20.08.2023

Ювенальні прокурори: 503 дитини загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 503 дитини загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

В Україні внаслідок російської збройної агресії станом на ранок неділі, 20 серпня, загинуло 503 дитини, поранень зазнали понад 1115, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1618 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 20 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1115 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як наголошується в повідомленні, 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка та ще 15 дітей віком від 1 до 14 років дістали поранень.

Зазначається, що "цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях".

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 299, Київській - 129, Херсонській - 121, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Теги: #діти #війна

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