Противник обстріляв Нікополь із важкої артилерії, поранено 74-річну жінку

Учора ввечері російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, 74-річна жінка дістала поранення, пошкоджено п'ять приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Увечері ворог атакував Нікополь із важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні. Пошкоджено п'ять приватних будинків, 4 чотири господарські будівлі, дві лінії електропередачі", - написав він уранці в неділю в телеграмі.

Проте, як зазначив Лисак, ніч минула тихо як у (Нікопольському - ІФ-У) районі, так і загалом на Дніпропетровщині.