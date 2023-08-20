Події

07:46 20.08.2023

Противник обстріляв Нікополь із важкої артилерії, поранено 74-річну жінку

1 хв читати
Противник обстріляв Нікополь із важкої артилерії, поранено 74-річну жінку

Учора ввечері російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, 74-річна жінка дістала поранення, пошкоджено п'ять приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Увечері ворог атакував Нікополь із важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні. Пошкоджено п'ять приватних будинків, 4 чотири господарські будівлі, дві лінії електропередачі", - написав він уранці в неділю в телеграмі.

Проте, як зазначив Лисак, ніч минула тихо як у (Нікопольському - ІФ-У) районі, так і загалом на Дніпропетровщині.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:12 19.08.2023
Росіяни 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено житлові будинки – ОВА

Росіяни 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено житлові будинки – ОВА

19:08 19.08.2023
У результаті обстрілів Нікопольського району постраждала пенсіонерка - голова облради

У результаті обстрілів Нікопольського району постраждала пенсіонерка - голова облради

15:43 19.08.2023
Від атаки терористів на центр Чернігова загинуло 7 осіб, 110 постраждало, у місті оголошено триденну жалобу - в.о. мера

Від атаки терористів на центр Чернігова загинуло 7 осіб, 110 постраждало, у місті оголошено триденну жалобу - в.о. мера

13:17 19.08.2023
Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

12:29 19.08.2023
Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

09:01 19.08.2023
Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

08:53 19.08.2023
Окупанти за добу завдали чотири ракетних удари по Запорізькій області, уздовж лінії фронту було приблизно 70 артобстрілів

Окупанти за добу завдали чотири ракетних удари по Запорізькій області, уздовж лінії фронту було приблизно 70 артобстрілів

08:38 19.08.2023
У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще десять - дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще десять - дістали поранення, серед них дитина

21:39 18.08.2023
Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

08:45 18.08.2023
На Харківщині за добу одна загибла, одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині за добу одна загибла, одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає успішні результати візиту до Швеції

Українські пілоти вже розпочали навчання на F16 у Великій Британії та Швеції – командувач ПС ЗСУ

У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію, кількість постраждалих зросла до 136 осіб - Клименко

У Києві не буде масових заходів у День Незалежності - КМДА

Клименко: більшість постраждалих у Чернігові - люди, які перебували в транспорті або поверталися з церкви

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару по Чернігову по меддопомогу звернулися 148 осіб, пошкоджено понад 60 будинків

Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

20 серпня: Яке сьогодні свято

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

На Київщині відновили 187 пошкоджених окупантами навчальних закладів – КОВА

Рятувальники евакуювали 26 тис. людей з Тенерифе через бурхливі пожежі - ЗМІ

США рішуче засуджує ракетну атаку РФ на мирних жителів Чернігова - Блінкен

Глави МЗС України та Суринаму домовилися про розвиток торгівлі та скоординували двосторонні контакти

Кількість постраждалих внаслідок удару по Чернігову зросла до 144 - Зеленський

Зеленський відзначає успішні результати візиту до Швеції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА