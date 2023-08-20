На Київщині відновили 187 пошкоджених окупантами навчальних закладів – КОВА

Заступник голови Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Жанна Осипенко повідомила, що на цей час відновлено 187 із 232 навчальних закладів, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок військової агресії РФ у Київській області.

Вказується, що відновлення об'єктів розпочалося одразу після деокупації.

За даними КОВА, 136 шкіл та 175 дитячих садків перебували в зоні бойових дій або під окупацією, при цьому до повномасштабного вторгнення в них навчалося понад 52 тис. учнів та майже 15 тис. вихованців дитсадків.

Як повідомляється, навчальні заклади ще в 10 громадах області зазнали руйнувань внаслідок ворожих ракетних ударів.

"Рішень щодо закриття чи ліквідації навчальних закладів, які функціонують на деокупованих територіях, не приймали. Мережа навчальних закладів була збережена. Ми будемо їх відновлювати, оскільки всі вони потрібні для наших дітей", - наголосила Осипенко.